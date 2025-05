Trnavský kraj láka turistov do Gabčíkova na prehliadku vnútorných priestorov vodného diela

Prehliadka vnútorných priestorov

Termálne kúpalisko





Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.





24.5.2025 (SITA.sk) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj aj v tomto roku organizuje celodenné výlety k Vodnému dielu Gabčíkovo . Ich účastníci budú mať počas ôsmich sobôt príležitosť dostať sa do útrob jednej z najväčších vodohospodárskych stavieb v Európe.Vodohospodárska výstavba umožňuje prehliadky vnútorných priestorov vodného diela iba organizovaným skupinám, individuálne sa tam záujemcovia nedostanú.„Vďaka našej spolupráci s Vodohospodárskou výstavbou nazreli minulý rok do útrob najväčšieho vodného diela na Dunaji desiatky turistov. O tento výlet bol veľký záujem, preto sme ponuku rozšírili. Záujemcovia si môžu vybrať z viacerých termínov, mnohé z nich sú aj mimo hlavnej letnej sezóny,“ hovorí Katarína Rohaľová z KOCR Trnavský kraj.Vzhľadom na bezpečnostné nariadenia sa do vnútorných priestorov vodného diela nedostanú deti do 10 rokov, pre ne je v sprievode príbuzných pripravená interaktívna expozícia Infocentra Gabčíkovo, ktorej súčasťou sú aj virtuálne prehliadky. Súčasťou výletov do Gabčíkova je vždy aj kúpanie na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede alebo vo Veľkom Mederi.Autobusy budú počas vybraných sobôt odchádzať vždy z Piešťan, Trnavy a Galanty. Prvý výlet je naplánovaný už v sobotu 7. júna, ďalší 21. júna, pokračovať budú aj v ďalších mesiacoch až do októbra.