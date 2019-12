Trnavský kraj podporí zveľadenie kultúrnych stánkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 27. decembra (TASR) – Sumou takmer 1,5 milióna eur plánuje v roku 2020 podporiť investície do kultúrnych zariadení Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Podľa prijatého rozpočtu na decembrovom krajskom zastupiteľstve je táto suma vyššia oproti tohtoročnej zhruba o 200.000 eur. Celkovo program kultúra a cestovný ruch operuje sumou 9,396 milióna eur.V rámci kapitálových výdavkov kraj počíta so sumou 198.000 eur pre Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci na statické zabezpečenie základu pod ďalekohľad a rekonštrukciu objektu, Vlastivedné múzeum Hlohovec bude za 90.000 eur rekonštruovať Robotnícky dom. Pre trnavské Divadlo Jána Palárika je vyčlenená suma 90.000 eur na odvlhčenie, 100.000 eur na obnovu reprezentatívnej zrkadlovej sály, 135.000 eur na opravu šatní a sociálnych zariadení a 97.200 eur na rekonštrukciu kamenného obkladu fasády.Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici potrebuje vymeniť elektroinštaláciu za 36.000 eur a adaptovať podkrovie na výstavný priestor za 45.000 eur. Záhorské múzeum v Skalici bude pokračovať v oprave fasády za 135.000 eur. Galéria Jána Koniarka v Trnave zrekonštruuje strechu za 45.000 eur, Záhorská knižnica v Senici dostane na výmenu kotlov 35.000 eur a na úpravu dvora 20.000 eur, piešťanské kultúrne centrum Arta môže počítať od TTSK so sumou 240.000 eur na opravu striech. Vlastivedné múzeum Galanta bude rekonštruovať Mlyn za 117.000 eur, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede bude za 52.000 eur rekonštruovať Vlastivedný dom v Šamoríne.V rozpočte na rok 2020 s výhľadom na roky do 2022 je zahrnutý príspevok 240.000 eur na opravu strechy vznikajúceho kreatívneho a kultúrneho centra ARTA v priestoroch bývalej Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch. Rozpočet počíta aj s príspevkom pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu, ktorá bola založená v roku 2019. Budúci rok bude podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča prelomový pri rozbiehaní činnosti v rámci podpory cestovného ruchu v kraji.