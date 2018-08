Trnavský kraj podporuje cykloturistiku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 27. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má v pláne obnoviť značenie na 264 kilometroch svojich cykloturistických ciest a hľadá dodávateľa prác. Na projekt má vyčlenených 49.000 eur bez DPH, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4. septembra. Obnova sa bude týkať inštalácie dopravných značiek, informačných panelov a značenia ciest.Projekt zahŕňa 23 cykloturistických úsekov vo väčšine zo siedmich okresoch TTSK. Najdlhším z nich je Vážska cyklomagistrála v úseku Hlohovec-Horná Streda v dĺžke 27,7 kilometra, najkratším Ducové-Ducové hradisko v dĺžke 1,2 kilometra. Nového značenia by sa mali dočkať aj úseky ako Moravany nad Váhom-Jelenie jamy, rieka Morava-Holíč, Hrebeňovka Inovca, Galanta-Vodná nádrž Kráľová, Po stopách vodných mlynov z Galanty do Čiernej vody a Jelky či Zlatnícka dolina - Vodná nádrž Mlynky.Kraj podporuje cyklodopravu v regióne aj dotáciami na budovanie nových cyklotrás a cyklochodníkov. Podľa informácií hovorcu kraja Patrika Velšica čiastkou 22.000 eur prispeje na projektovú dokumentáciu 40 kilometrov dlhej trasy, ktorá spojí deväť obcí v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Bude prechádzať obcami Horné Saliby, Dolné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Trstice a Vozokany. Dovedna TTSK finančne podporí projektové dokumentácie cyklotrás sumou 218.958 eur, vďaka čomu by mohlo pribudnúť viac ako 80 kilometrov cyklotrás, ktoré budú realizovať mestá a obce.