Trnavský kraj reštartuje duálne vzdelávanie

Trnava 20. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má v súvislosti s duálnym vzdelávaním pripravený procesný manuál i projektové smernice pre školy a zamestnávateľov. Považuje ho za základný predpoklad jeho úspešného reštartu, nakoľko doteraz bolo zapojených do duálneho vzdelávania iba šesť stredných škôl v kraji. TASR o tom informoval hovorca TTSK Patrik Velšic.povedal koordinátor a projektový manažér systému duálneho vzdelávania v TTSK Peter Hutta.dodal.Nové vedenie TTSK tak pokračuje v napĺňaní aktuálnej koncepcie svojho odboru školstva, vedy a výskumu a regionálneho rozvoja. Kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, z nich viac ako 20 z nich prichádza do úvahy pre duálne vzdelávanie. Po uvedení systému do praxe plánuje TTSK predostrieť svoje poznatky aj na úrovni Združenia samosprávnych krajov SK8.Podľa vyjadrenia manažéra systému duálneho vzdelávania Milana Kuzmu zo ŠIOV postup TTSK bude vzorom aj pre ostatné kraje. Kladne hodnotil aj ďalšie procesné kroky a harmonogram pre systém duálneho vzdelávania, ktoré sú v súlade aj s koncepciou ŠIOV.