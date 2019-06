Trnavský kraj suverénnym víťazom Pohára Karola Poláka

Foto: OZ Múdry pes Foto: OZ Múdry pes

Semifinále č. 1

Prešovský kraj- Bratislavský kraj 3:0



Semifinále č. 2

Trnavský kraj - Žilinský kraj 8:0



o 3. miesto

Bratislavský kraj - Žilinský kraj 3:8



Finále

Prešovský kraj - Trnavský kraj 1:4





Najlepší hráč: Zdeno Pačan (Žlinský kraj)

Najlepší brankár: Alexander Bombara (Prešovský kraj)

Najlepší strelec: Matúš Krajčovič (Trnavský kraj)

Cena Stanislava Bombu fair play: Denis Minárik (Trnavský kraj)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrba 20. júna (OTS) - Ani vo finále Majstrovstiev Slovenska centier pre deti a rodiny vo futbale - Pohár Karola Poláka, nenašiel výber Trnavského kraja premožiteľa a po víťazstve nad Prešovským krajom získal tretí krát po sebe víťazný pohár. Na treťom mieste sa umiestnil výber Žilinského kraja a na štvrtom meste skončil výber Bratislavského kraja. Slávnostného vyhlásenia sa zúčastnili aj zástupcovia partnerov projektu, generálny sekretár SFZ pán Jozef Kliment a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pán Branislav Ondruš.Futbalovú súťaž Pohár Karola Poláka organizuje občianske združenieTáto futbalová súťaž je určená pre deti od 14 do 18 rokov, ale v príprave na festivaloch futbalu dostávajú šancu ochutnať atmosféru profesionálneho futbalu aj mladší. Reprezentácie jednotlivých krajov z celého Slovenska bojujú vo vyraďovacích zápasoch o šancu byť na záverečnom futbalovom turnaji na Štrbe. Tento rok v júni to bude už 15. ročník. Projekt založila športová komentátorská legenda Karol Polák. Súťažia spolu chlapci aj dievčatá pod odborným vedením svojich vychovávateľov, ktorý sa tak stávajú na určitý čas ich futbalovými trénermi.Tento projekt podporuje šport, deti a znevýhodnené skupiny bez rozdielu rasy a pohlavia. Generálny partnerom bola aj tento rok spoločnosť Nestlé a hlavným partnerom Nadácia EPH. Odborným garantom bol Slovenský futbalový zväz a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Futbalové zápasy sa hrali so špičkovými loptami Adidas a najlepší jednotlivci dostali hodinky od spoločnosti TISSOT. Všetky finálové tímy získali nové futbalové oblečenie od spoločnosti Givsport a energiu im dobíjala hroznová šťava od spoločnosti Matyšák.Do projektu sa významne zapojili aj spoločnosti Strabag, Coty, Metro, Camfil, TRM, Allen&Overy, Burel, Excellent partners, Auto-impex, dm drogerie markt a Tesco. Obec Štrba pripravuje každoročne výborné športové prostredie a mediálnym partnerom je opäť RTVS, tasr a zoznam.sk.