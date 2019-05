Trnavský kraj vyčlenil investície pre Dunajskostredský okres

Jozef Viskupič, archívna snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Dunajská Streda 8. mája (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil na stretnutí v Dunajskej Strede v uplynulých dňoch investície do dopravnej infraštruktúry, ale aj sociálnej oblasti pre Dunajskostredský okres. Okrem toho sa vedenie TTSK oboznámilo s hlavnými problémami miestnych samospráv.TTSK plánuje investovať do dopravnej infraštruktúry v Dunajskostredskom okrese takmer štyri milióny eur a do sociálnej oblasti o 200.000 eur viac ako v minulom roku.“ vyjadril sa predseda TTSK Jozef Viskupič.Prioritou budú podľa Viskupiča aj investície do školstva, kde na modernizáciu plánujú preinvestovať viac ako jeden a pol milióna eur. Novou kotolňou približne za 450.000 eur bude vybavená Stredná odborná škola (SOŠ) rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), na Gymnáziu Ármina Vámbéryho s VJM budú pokračovať s rekonštrukciou fasády a nové okná dostane SOŠ stavebná s VJM.TTSK plánuje v Dunajskej Strede založiť tiež divadelnú scénu pre obyvateľov regiónu. Momentálne bola uzavretá výzva na predkladanie koncepcií vytvorenia takejto scény. Následne pôjde o posúdenie koncepcií a prípravu ďalších krokov na realizáciu projektu nového divadla.