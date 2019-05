Trnavský primátor Bročka avizuje tri verejné architektonické súťaže

Na snímke primátor Trnavy Peter Bročka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 19. mája (TASR) – Tri verejné architektonické súťaže by mali v tomto roku čakať mesto Trnava. Po nich zmení svoj výzor a funkciu priestor medzi synagógou a bývalým detským domovom na Halenárskej ulici, vybuduje sa nová mestská športová hala a vyriešený by mal byť aj nový priestor individuálnej výstavby Kočišské.Primátor Peter Bročka na svojom profile na sociálnej sieti avizuje, že nezastavaný priestor pri Synagóge – Centre súčasného umenia bude nadväzovať na tradíciu barokových záhrad. Lokalita je v susedstve komplexu budov bývalej Trnavskej univerzity, ktorý je postavený v tomto stavebnom slohu. V rámci projektu vznikne nové pešie prepojenie medzi Haulíkovou ulicou a Ulicou M. Sch. Trnavského cez dvor Domu hudby.napísal Bročka.Na mieste dosluhujúcej športovej haly na Rybníkovej ulici by podľa primátora malo vyrásť moderné športovisko regionálneho významu. Dôraz bude kladený na inovatívne a ekologické riešenia. Pôjde o priestor pre hádzanú, basketbal, futbal a florbal s normovanou výškou pre medzinárodné zápasy. Hlavná hracia plocha bude doplnená o ďalšiu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, zázemie.informoval primátor Trnavy.V prípade Kočišského by mala byť súťaž vypísaná v septembri. V zóne má vzniknúť moderné zelené mesto s kompletným zázemím, uvoľnenejšou zástavbou rodinných domov, menšími bytovými domami (tzv. viladomami), občianskou vybavenosťou a veľkými parkovými plochami verejnej rekreačnej zelene. V časti tejto lokality má pretekať potok Parna, obnovený do prírodného koryta. Na samotný tok má radnica už spracovanú štúdiu od špecialistov a táto štúdia bude súčasťou súťažných podmienok.