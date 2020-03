Trnavský primátor si opäť polepšil, jeho plat už presiahol 6000 eur

Polepšia si aj poslanci

Platy stanovené zákonom

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Trnavy Peter Bročka bude v tomto roku zarábať 6 186 eur mesačne, čo je o takmer 450 eur viac ako v minulom roku. Dôvodom je zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ktorá v roku 2019 podľa Štatistického úradu SR dosiahla 1 092.Platy primátorov sa odvíjajú od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, počtu obyvateľov miest a od rozhodnutia mestských poslancov, ktorí môžu základný plat primátora zvýšiť až o 60 percent. Základný plat primátora Trnavy je v tomto roku 3 866 eur, pred viac ako rokom mu ho poslanci mestského zastupiteľstva zvýšili o 60 percent.Platovo si polepšia aj viceprimátori Eva Nemčovská a Tibor Pekarčík, ale aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave. Ich odmeny boli vlani na úrovni približne 300 eur mesačne, po novom budú vo výške 322 eur mesačne. Na platy troch štatutárov mesta išlo vlani v Trnave 142-tisíc eur, na odmeny 29 poslancov 101-tisíc eur.Koncom minulého roku trnavský mestský poslanec Marián Galbavý v súvislosti s navrhovaným razantným zvyšovaním miestnych daní v Trnave navrhol, aby Bročka dostával len základný plat, ktorý by bol vtedy 3586 eur. Očakávané zníženie príjmov samospráv sa podľa Galbavého malo sanovať nielen zaťažovaním občanov a návštevníkov maximálnym zvyšovaním daní a poplatkov, ale aj šetrením. Mestské zastupiteľstvo však jeho návrh nezaradilo na rokovanie decembrovej schôdze, a tak sa o ňom ani nerokovalo.Platy primátorov a starostov sú stanovené zákonom. Vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve (aktuálne 1092 eur) a násobku koeficientom podľa počtu obyvateľov. Trnava patrí do kategórie miest, ktoré majú od 50 001 do 100 000 obyvateľov, priemerná mzda sa v prípade primátorov týchto miest násobí koeficientom 3,54. Mestské zastupiteľstvo môže takto vyrátaný plat zvýšiť až o 60 percent, čo sa v Trnave aj stalo.