Trnavský samosprávny kraj investuje do domovov sociálnych služieb

Jozef Viskupič na archívnej snímke. Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj

Trnava 30. júla (TASR) - Viac ako milión eur investuje v tomto roku Trnavský samosprávny kraj (TTSK) do domovov sociálnych služieb (DSS) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Viac ako polovica plánovanej sumy, 550.000 eur, je vyčlenená na prístavbu hlavnej budovy DSS v Medveďove. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie.Domovy sociálnej starostlivosti v Hornom Bare (práce za 68.000 eur), Galante (60.000 eur) dostanú novú fasádu so zateplením budov, čím sa zníži energetická náročnosť a prevádzkové náklady v oboch zariadeniach. Podľa hovorcu TTSK Patrika Velšica DSS v Košútoch (15.000 eur) čaká v blízkom období rekonštrukcia a prístavba kuchyne, v tomto roku sa pripraví projektová dokumentácia. Spojovacie chodby a bezbariérový vstup sa v letných mesiacoch realizuje v DSS v Skalici (79.000 eur) aj v Moravskom Svätom Jáne (9500 eur), kde navyše pribudne nové oplotenie areálu. Zrekonštruované rozvody elektroinštalácie sa realizovali v Rohove (42.000 eur).uviedol Velšic.V rámci opatrení v oblasti sociálnych služieb TTSK už v júni ohlásil zvyšovanie platov zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb. Predseda Jozef Viskupič, vzhľadom na konsolidáciu hospodárenia kraja a lepší výber daňových príjmov, rozhodol úpravou rozpočtu, že už od 1. júna majú najmä zamestnanci v priamom kontakte s klientmi – hlavne opatrovateľky, opatrovatelia a ošetrovateľky - zvýšené mzdy v priemere o 100 eur a viac v čistom. TTSK na tento účel do konca roka 2018 vyčlení pre tento rok 1,1 milióna eur. V budúcoročnom rozpočte bude toto zvýšenie predstavovať celkovo dva milióny eur.