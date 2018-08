Trnavský Spartak prichádza o Egha, rokuje o prestupe do Dánska

Na snímke Marvin Egho. Foto: TASR Foto: TASR

Trnava 21. augusta (TASR) - Rakúsky futbalista Marvin Egho odchádza z majstrovského Spartaka Trnava. Dvadsaťštyriročný útočník mieri do Dánska, kde momentálne rokuje o zmluve s nemenovaným prvoligovým klubom.V utorok o tom informoval portál trnavskyhlas.sk, podľa ktorého je isté, že Egho už vo štvrtkovom zápase play off Európskej ligy na pôde Olimpije Ľubľana "andelom" nepomôže.povedal pre trnavskyhlas.sk generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych.Rokovania medzi hráčom a dánskou stranou by mali byť rozlúsknuté do konca pracovného týždňa, ak by niečo zlyhalo, môže sa vrátiť do Trnavy. Tento scenár však nie je pravdepodobný. Spartak tak musí riešiť problémy v útoku, kde okrem Mareka Bakoša majú už k dispozícii len neskúsených mladíkov Senada Jaroviča a Tomáša Vantrubu.podotkol Hoftych.