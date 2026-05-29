Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Trnka uspel po trinástich rokoch v spore s Rašim, niekdajší primátor Košíc ho zažaloval pre výroky na tlačovke
Trnka uspel na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a ako pripomenula hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, spor začal ešte v roku 2013.
Súčasný predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) po 13 rokoch uspel v spore s niekdajším primátorom Košíc Richardom Rašim (dnes predseda parlamentu, v tom čase Smer-SD, v súčasnosti Hlas-SD). Trnka uspel na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Ako pripomenula hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, spor začal ešte v roku 2013.
Žaloba pre výroky na tlačovke
Raši v tom čase ako primátor mesta Košice zažaloval Trnku, ktorý bol vtedy poslancom miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto, za výroky na tlačovej konferencii. Terajší košický župan na nej verejne pomenoval, ako malo vedenie mesta odsávať finančné prostriedky z rozpočtu v prospech súkromnej spoločnosti EEI. Škodu pre metropolu východu Trnka odhadol na viac ako 50 miliónov eur za desať rokov.
„Mestský súd Košice zaviazal R. Trnku zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy 5 000 eur a verejne sa ospravedlniť. R. Trnka využil všetky dostupné opravné prostriedky v Slovenskej republike, vrátane Ústavného súdu SR — všade neúspešne, ale nikdy sa nevzdal a neospravedlnil,” uviedla Strojná.
Trnka proti Slovenskej republike
Doplnila, že Trnka sa nevzdal a využil aj poslednú dostupnú možnosť v podobe Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok 28. mája 2026 vyhlásil rozsudok vo veci Trnka proti Slovenskej republike.
Skonštatoval porušenie článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čiže práva na slobodu prejavu. Slovenská republika by mala Trnkovi do troch mesiacov uhradiť celkovo 8 873,28 eur.
Pravda si dala načas
„Európsky súd pre ľudské práva uzavrel, že vnútroštátne súdy nedokázali nastoliť spravodlivú rovnováhu medzi ochranou dobrej povesti vtedajšieho primátora a právom na slobodu prejavu, a že ich zásah nebol nevyhnutný v demokratickej spoločnosti, musel skonštatovať súd v Štrasburgu,” doplnila Strojná. Samotný Trnka podotkol, že sa hovorí, že pravda zvíťazí, no niekedy si to dá načas.
„V tomto prípade si dala trinásť rokov, počas ktorých nestačili ani známosti, ani funkcie, ani domáce súdy. No napokon zvíťazila — a to až tam, kam domáci vplyv nedosahuje. P. Raši by si už mohol dať pohov od všetkých nezmyselných útokov, ktoré tu za posledné roky predvádza,” dodal.
Reakcia Richarda Rašiho
Agentúra SITA požiadala o reakciu Richarda Rašiho. „Vôbec netuším, čo pán Trnka vyhral, nebol som účastníkom žiadneho sporu,” zareagoval predseda parlamentu.
„Ak Slovenská republika prehrala spor s pánom Trnkom, tak ma to naozaj mrzí, lebo prehrať spor s vyšetrovaným korupčníkom by sme naozaj nemali. Pánovi županovi želám, aby sa aj naďalej venoval svojim právnym problémom a nebrzdil už kraj. Verím, že po jesenných voľbách bude mať na ne čas,” dodal.
Obnova areálu Športového centra polície pokročila do ďalšej fázy, informovalo ministerstvo Šutaja Eštoka – VIDEO
Top foto dňa (29. máj 2026): Výbuch rakety Blue Origin, Pink Soup Fest v Litve, včela tesárka a politika
