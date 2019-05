Troch francúzskych členov IS odsúdili na smrť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 26. mája (TASR) - Iracký súd v nedeľu odsúdil troch francúzskych občanov na smrť po tom, ako ich uznal za vinných z toho, že sa pridali k extrémistickej skupine Islamský štát (IS). S odvolaním sa na súdneho predstaviteľa o tom informovala agentúra AFP.Muži, ktorých zadržali v Sýrii Spojenými štátmi podporované jednotky bojujúce proti džihádistom, sú prvými francúzskymi členmi IS odsúdenými na smrť v Iraku, kam ich odovzdali na proces.Odsúdení, ktorých menovali ako Kevin Gonot, Leonard Lopez a Salim Machou, majú 30 dní na podanie odvolania. Trojica patrí k 12 francúzskym občanom odovzdaným do irackej väzby vo februári.Irak prevzal do väzby tisíce džihádistov, ktorých zajali Sýrske demokratické sily (SDF) v uplynulých mesiacoch počas bojov zameraných na zničenieIS.Iracké súdy viedli procesy so stovkami cudzincov, mnohých z nich odsúdili na doživotie a iných na smrť, hoci žiadneho zo zahraničných členov IS dosiaľ nepopravili.Ľudskoprávne skupiny ako Human Rights Watch (HRW) kritizovali protiteroristické procesy s Iraku, ktoré podľa nich často rozhodujú na základe nepriamych dôkazov alebo priznaní vynútených mučením.Irak patrí k piatim krajinám sveta, v ktorých vlani vykonali najviac popráv, vyplýva z aprílovej správy organizácie Amnesty International (AI).Analytici okrem toho varovali, že iracké väznice boli v minulosti akýmisipre budúcich džihádistov vrátane vodcu IS abú Bakra Baghdádího.