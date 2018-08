Trofej šampiónov šiestykrát v sérii putuje pre Paríž Saint-Germain

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šen-čen 4. augusta (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain sa šiestykrát v sérii stali víťazmi Trofeje šampiónov (Trophée des Champions). V tradičnom predsezónnom súboji o francúzsky superpohár zdolali v čínskom Šen-čene v pozícii úradujúcich francúzskych majstrov AS Monaco 4:0. Dvakrát sa gólovo presadil argentínsky krídelník Angel Di Maria, po jednom góle pridali Christopher Nkunku a Timothy Weah.Úspešný debut v súťažnom stretnutí na lavičke PSG absolvoval nemecký tréner Thomas Tuchel, ktorého zverenci vstúpia do nového ročníka Ligue 1 budúcu nedeľu v Parku princov proti Caenu. PSG získal do vitríny ôsmu Trofej šampiónov po rokoch 1995, 1998, 2013-2017.