Trofeje pre víťazov cenných dresov na Tour de France navrhuje Slovák, sedem z nich vlastní Sagan

Charakteristický znak Tour de France

Oláh spolupracuje so známymi značkami

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Česká automobilka Škoda Auto a trofeje pre víťazov jednotlivých cenných dresov na Tour de France, to už deväť rokov patrí k sebe.Práve divízia Škoda Design dlhodobo stojí za návrhom trofejí, ktorých sedem kusov pre víťaza bodovacej súťaže vlastní aj Peter Sagan Je za nimi aj slovenský dizajnér Peter Olah (42), tentoraz sa nechal inšpirovať českým kubizmom. Poháre zo zeleného a číreho skla vysoké 60 cm a vážiace 4 kg tradične vyrába skláreň Lasvit.Zatiaľ čo výška a hmotnosť trofejí zostávajú nezmenené, ich dizajn sa každoročné mení. Tento rok sú pokryté vzorom zo zložených obdĺžnikov, ktoré sa zdola nahor zväčšujú."Inšpiráciou pre tento unikátny dizajn bol český kubizmus a individuálna interpretácia digitálneho dizajnu umelcov. Konečný tvar tvorí sieť jednotlivých bodov," informoval zástupca Škoda Auto na webe designmag.cz."Pri navrhovaní trofejí pre víťazov Tour de France sme sa aj tento nechali inšpirovať umením českých sklárov. Minimalistický geometrický vzor vzbudzuje dojem, že trofej rastie sama od seba. Trofeje z fúkaného skla navrhujeme už od roku 2011. Odvtedy sa stali charakteristickým znakom Tour de France," uviedol Peter Olah.Olah je priemyselný, produktový a interiérový dizajnér so skúsenosťami zo spolupráce s medzinárodnými spoločnosťami ako ŠkodaAuto, VW, Audi, Ford, MontBlanc, Davidoff, Adidas, Lasvit, či Vitra.V Škoda Auto pracoval na dizajne takmer všetkých súčasných sériových automobilov a pri spolupráci s VW Group sa podieľal napr. na návrhu modelu VW Touareg alebo Audi A1.V športovom svete má okrem trofejí Tour de France svoj autorský podiel aj na cenách pre víťazov pretekov športových automobilov The Race of Champions, ktoré v roku 2011 v Pohári národov ovládli nemecké esá známe z formuly 1 Michael Schumacher