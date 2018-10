Trojan: Na Tomanovi som mohol zmapovať anatómiu cesty k moci

Na snímke zľava koproducentka Zuzana Mistríková, herečka Kristýna Boková, režisér Ondřej Trojan, herec Jiří Macháček, herečka Kateřina Winterová a koproducentka Ľubica Orechovská počas tlačovej konferencie s tvorcami nového česko-slovenského filmu Toman režiséra Ondřeja Trojana. V Bratislave 16. októbra 2018. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 16. októbra (TASR) - Režisér Ondřej Trojan (Želary, Občiansky preukaz) predstavil v utorok v Bratislave svoj štvrtý celovečerný film. V česko-slovenskej dráme Toman sa vracia do málo zmapovaného obdobia, tzv. tretej republiky, rokov 1945 - 1948. V tom čase sa v boji o moc nad povojnovým Československom medzi demokratmi a Moskvou riadenými komunistami formovala republika na ďalších 40 rokov. Významne k tomu prispel aj Zdeněk Toman - šedá "červená" eminencia, šéf československej zahraničnej rozviedky, šmelinár, karierista a obchodník s osudmi ľudí.povedal pre TASR Trojan s tým, že mu vyhovovalo aj politické pozadie príbehu a to, že bol Toman obklopený, naopak, známymi vysokými politikmi.doplnil režisér pravdivého príbehu rozporuplnej osobnosti Zdeňka Tomana, vlastným menom Zoltána Goldbergera, pochádzajúceho zo slovenských Sobraniec. Toman bol mužom mnohých tvárí a mien, na svojej ceste hore sa nezastavil pred ničím. Bol poverený zásadnou úlohou - zohnať peniaze, ktoré komunistom vyhrajú voľby. A peniaze zohnať vedel, pre seba, pre rodinu i pre stranu. Šmelinou, vydieraním, obchodmi s vojnovými zločincami aj ich obeťami. Práve Toman umožnil presun východoeurópskych Židov, ktorí prežili holokaust a unikali pred povojnovými pogromami cez Československo do Palestíny - samozrejme, za tučnú províziu. Neštítil sa ničoho.Trojan prináša na plátna kín nielen napínavú politickú a osobnú drámu, ale aj vernú dobovú rekonštrukciu skutočných udalostí, opierajúcu sa o archívne a očité svedectvá. Pri tvorbe scenára, ktorý napísal spolu so Zdenkou Simandlovou, autorom námetu je Frank Reiss, vychádzal s Tomanových spomienok.poznamenal režisér, ktorý čerpal informácie aj v amerických a izraelských archívoch.Zdeněk Toman sa vďaka svojej schopnosti zariadiť čokoľvek prepracoval z pozície radového úradníka až na post vedúceho zahraničnej rozviedky a systematicky ju čistil od nestraníkov. Na konci sa však sám stal jedným z prvých komunistov väznených komunistami, ale tiež jedným z mála, ktorému sa z komunistického väzenia podarilo utiecť a dostať sa za hranice. Vo filme ho stvárnil Jiří Macháček.priznal Macháček, pre ktorého je Toman nejednoznačný charakter. V príprave na jeho stvárnenie čítal aj výsluchy Tomanových príbuzných a blízkych spolupracovníkov:Ďalšie postavy, či už historicky známe, ako boli Rudolf Slánský, Jan Masaryk, Klement Gottwald či prezident Beneš, alebo tie, o ktorých existencii a vplyve vie málokto, stvárnili Stanislav Majer, Roman Luknár, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, Táňa Pauhofová, Jaromír Dulava, Marián Mitaš, Martin Finger, Lukáš Latinák, Aleš Prochádzka, Ady Hajdu a iní. Za kamerou stál Tomáš Sysel, kostýmy vytvorila Katarína Štrbová-Bieliková, autorom hudby je hudobný skladateľ Michal Novinski.Toman vznikol v koprodukcii Total Helpart T. H. A., PubRes, ČT, Fortuna Film und TV, RTVS, Barrandov Studio s podporou Státního fondu kinematografie a Audiovizuálneho fondu. Do slovenských kín vstúpi vo štvrtok 18. októbra.