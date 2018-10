Trojdňový maratón módy Fashion LIVE! 2018 vyvrcholil Mono-chromou od Lenky Sršňovej, scénickou apokalypsou Martina Hrču a bohémskou kolekciou Marcela Holubca W. inšpirovanou kohútmi

FASHION LIVE! AWARDS 2018

17:00 – Ateliér 343

Mária Štvrtecká

Marie Szénásiová

Marína Žiaková

Petra Kovács

Silvia Zrebná

18:00 – freier / Terézia Feňovčíková

19:00 – Lenka Sršňová

20:00 – Martin Hrča

21:00 – Marcel Holubec W.

Posledný prehliadkový deň patril poriadnej dávke kvalitnej módy hlavne v slovenskom zastúpení. Finálny deň Fashion LIVE! 2018 otvárali. Pánsku módu predstavila dizajnérkaso svojou značkou, ktorá patrí k mladej generácii slovenských dizajnérov na Slovensku. Obľúbená dizajnérkapriniesla na mólo opäť hravosť farieb tentoraz ale v elegantnejšej forme v novej kolekcii. O priam apokalyptickú atmosféru, po ktorej prišlo znovuzrodenie sa postaral dizajnérZáver večera patril prehliadke dizajnéra Marcela Holubca W., ktorý sa inšpiroval Francúzskom. Návštevníkov ešte čaká v sobotu 20.10.2018 aj exkluzívna Fashion LIVE! Afterpárty, ktorá definitívne uzavrie šiesty ročník podujatia.Moment slávnostného odovzdávania prestížnych cien Fashion LIVE! Awards patrí tradične k najočakávanejším momentom nielen piatkového večera, ale celého podujatia. Tento ročník priniesol aj novinky. V známej kategórií Fresh Designer bola odovzdaná aj finančná odmena v hodnote 1000 Eur od partnera Fashion LIVE! –. Víťazomsa stal mladý talentovaný dizajnér, ktorý tak získal podporu na tvorbu novej kolekcie. Tú predstaví budúci rok na Fashion LIVE! 2019 v rámci svojej samostatnej prehliadky. Nasledovalo odovzdávanie, do ktorej sa zapojilo viac ako štyritisíc nadšencov a podporovateľov lokálnej módy. Najobľúbenejšou dizajnérkou sa v rámci ankety stalaKolekcia dizajnérky s názvomvychádzala z osobnej skúsenosti s mestom Rím. Zameriava sa na pocitové vnímanie mesta a mestský život v súvislosti s talianskou kultúrou. Kolekcia nesie renesančné prvky, ktoré sa prelínajú s tendenciami súčasnej mestskej módy a prepája historické kontexty so súčasným životným štýlom. Kolekciu dopĺňala spolupráca so študentom textilného dizajnu Tomášom Šetaffym. Jeho pokrývky hlavy upriamujú pozornosť na mestské subkultúry, teda kmene obývajúce mestský priestor.Najnovšia kolekcia s názvompracuje s novými technológiami a materiálmi, napríklad s bio-plastovými fóliami vyvinutými na Slovensku. Využíva lasery a digitálne technológie. Fenomén, ktorý má moc ovládnuť človeka, jeho chovanie a činy. Je to myšlienka, presvedčenie a ideál. Dizajnérkina tvorba bola ovplyvnená vierou, že v akomsi návrate späť, s ohľadom na stav planéty a ľudstva, spočívajú naše nádeje na lepšiu budúcnosť.Odevy v kolekciiboli inšpirované hudbou, variabilitou jej tónov, a predovšetkým jej rytmom. Hudobný rytmus odevy vyjadrujú svojou formou – tvar odevu je možné meniť, a s tým, ako nadobúda nové kontúry, mení sa aj rytmus, ktorý povrch odevu zachytáva. Tonalita hudby sa odzrkadľuje v ich pastelovej škále. Väčšinu odevov je možné nosiť obojstranne avšak ich vnútorná strana je hladká, vyjadruje ticho, nutné pozadie všetkej hudby. Autorka skúma možnosti novej architektúry odevu a jeho geometrie. Hľadá čo najväčšiu variabilitu odevu pri jeho nosení, užívateľovi ponúka flexibilitu a variácie nosenia. Kolekcia tak odkazuje, že odievanie je, rovnako ako hudba, hrou.V kolekcii s názvomreaguje dizajnérka intuitívne na súčasný, uponáhľaný svet plný informácií, ktorých máme prostredníctvom internetu a rôznych iných médií k dispozícii nekonečné množstvo, a snažíme sa ich nasávať čo najviac. Preto zvolila aj v samotnom názve slová: suck a blow up, čiže sať, nafukovať – zmenšovať objem/zväčšovať objem. Túto hru slov, transformovala v kolekcii do nafukovacích a vákuových odevov. Ďalej v nej použila záchranárske prvky ako nafukovacie vesty a izotermické fólie, ktoré vnímam ako určitý spôsob instantnej, okamžitej pomoci z neustáleho toku informácií, v ktorých sa utápame. Realizáciu kolekcie podporilaKolekciaje reakciou na dnešný konzum. Zlatý čas na recykláciu, pretože naša planéta je zahltená nielen textilným odpadom. Názov prenesený na odev tým, že okrem pridanej hodnoty redizajnu, ho autorka povýšila nenápadným pozlatením. Chce vytvoriť značku dostupnú pre širokú verejnosť tak, že ceny budú primerané komerčným Fast fashion značkám.Dizajnérka Terézia Feňovčíková tvorí pod svojou značkoua charakteristickým prvkom jej tvorby je surový dizajn prevzatý zo svojrázu ulice a jeho kombinovateľnosti. Na povrchu nechýba experiment so strihom a vizuálnym detailom na odeve. Freier predstavuje muža, ktorý si robí čo chce a nosí čo chce. Inšpiráciu nachádza dizajnérka v atmosfére ulíc, kultúr, filmov a dejín umenia, ktoré sprostredkúva cez odevnú kompozíciu. Koncept kolekcievychádza zo spomienky prežívaných odevných vzťahov medzi dizajnérkou a jej bratmi. Počas detstva a dospievania sledovala, ako sa vyvíjalo odevné zázemie oboch bratov. Všetky spomienky sa viažu k obdobiu deväťdesiatych rokov a začiatku milénia. Ikonické kúsky ako vesta, košeľa, tričko, rolák a jeansy boli v ponímaní dizajnérky nadrozmerné a mohutné. Špecifické vizuálne stvárnenie akčných hrdinov a športovcov po vzore vintage tričiek vzniklo za spolupráce s resell store Flace a dizajnérom Romanom Marcusom. Kolekcia je určená mladým mužom.Lenkin farebný a hravý svet si získal neuveriteľne veľa priaznivcov a fanúšikov. Dizajnérkino meno a značka sú už stabilnou súčasťou slovenskej módnej scény a stalo sa zárukou originality a kvality. Najnovšia kolekcia Lenky Sršňovej s názvomaj tentoraz zaviedla divákov Fashion LIVE! do sveta farieb. Túto sezónu boli však naservírované trošku inak. Každá samostatne v monochromatickej hre odtieňov a jej kombinácií. Jednoduché až minimalistické vzory založené na dominantných pásikavých plochách ponúkli zaujímavé vizuálne hry, v ktorých sa pruhy rozohrávajú do výrazného grafického detailu. Vzory dopĺňajú čisté jednofarebné plochy, umocňujúce dominantnosť jednotlivých farieb. Pohodlné a nadčasové strihy, príjemné materiály a jednoduchá farebnosť ponúkajú široké spektrum variabilných odevov pre sezónu 2019. O hudbu sa na prehliadke postaral Ink Midget. Vznik kolekcie z verejných zdrojov podporilDizajnér Martin Hrča si vypracoval silný a svojský rukopis použitím neštandardných materiálov, inovatívnych kombinácií a siluet, podčiarknutý výraznými scénickými, miestami až rozprávkovými prezentáciami. Jeho kolekcie sú plné skrytých obsahov a strhujúcich príbehov s množstvom individuálnych interpretácií, historických a kultúrnych presahov aj reakcií na súčasné témy a inak tomu nebolo pri najnovšej kolekcii. Už neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby sú autorské šperky Kristýny Španihelovej, ktoré spoluvytvárajú ideálnu harmonickú diskusiu medzi veľkou mäkkou odevnou formou a pevným šperkárskym detailom. Prehliadka a celá kolekcia sa na začiatku niesla v tmavých farbách ako čierna, tmavo zelená či hnedá, ku ktorým dizajnér zvolil dramatickú hudbu. Atmosféra pripomínala armádu pred apokalypsou, ktorá sa neskôr upokojila a na scénu priniesla svetlé, jemnejšie farby, pomalší hudobný podtón aby symbolizovali znovuzrodenie.Uznávaný dizajnér, ktorý významným spôsobom kreuje aktuálnu slovenskú módnu platformu, už celé desaťročie pôsobí a tvorí pod svojou značkou Marcel Holubec W. atelier de création. Kolekciaje conceptual couture a je inšpirovaná maliarskou tvorbou Andreja Dúbravského, primárne jeho obrazmi kohútov. Marcel Holubec W. v La Bohème vychádza z ich jedinečnej akvarelovej farebnosti, ako aj odkazu na večný kohútí bojový tanec. Dizajnér inšpirovaný Dúbravského obrazmi chce preniknúť do bohémskeho života prostredníctvom svojho imaginárneho sveta a poetiky. Jeho kolekcia ponúkla bohatú paletu jemných farebných kombinácií v kontraste s čiernou a tiež celú škálu ušľachtilých prírodných materiálov ako hodvábny šifón, vlna, koža, ale aj moderné technické materiály. Jeho experiment s materiálmi cez techniku plisovania a laserovania je jeho cestou hľadania novej modernej siluety s citeľnou a očakávanou pridanou hodnotou originality. Kolekciu sprevádzalo krátke video, ktoré vzniklo v Rastislaviciach, v autentickom domácom prostredí a letnom ateliéri maliara Andreja Dúbravského, autorom ktorého je Jakub Gulyás. Múzou kolekcie a hlavnou hrdinkou videa je výnimočná a skvelá filmová a divadelná herečka Táňa Pauhofová.V poradí šiesty ročník najväčšieho módneho podujatia Fashion LIVE! bol opäť jedinečný vďaka všetkým zúčastneným dizajnérom a ľuďom, ktorí podujatie podporujú, čo potvrdila aj manažérka projektu Zora Husarčíková. "V prvom rade patrí naša vďaka dizajnérom za to, že do nášho projektu vkladajú dôveru, čo vidíme tým, ako dôsledne pristupujú k prezentácii svojich kolekcií. Práve vďaka nim je Fashion LIVE! rôznorodý a nabitý kreativitou a kvalitou. Moja osobná vďaka ako organizátora patrí celému tímu, ktorý odviedol skvelú prácu a v neposlednom rade všetkým návštevníkom a partnerom, ktorí toto podujatie podporujú. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník", doplnila organizátorka.Trojdňové módne podujatie dnes vyvrcholí večernou, ktorá bude prebiehať od 20:00 hod na Račianskej 20, v bývalých tlačiarňach Svornosť. Verejnosti odhalí doposiaľ neprístupný zaujímavý industriálny priestor, ktorý už onedlho podstúpi kompletnú rekonštrukciu. Afterpárty otvorí dizajnérkazo značkouso svojou módno-tanečnou performance, a následne bude celá akcia pokračovať s hudbou od DJ-ov Bulb a Purist. Za DJ-ský pult sa však okrem nich postavia aj samotní dizajnéri z Fashion LIVE!.