Trojgólový Haaland zažil rozprávkový debut v Dortmunde, Lipsko zdolalo Union Berlín

I. bundesliga 2019/2020



18. kolo



Augsburg - Dortmund 3:5 (1:0)

Góly: 34. a 55. Niederlechner, 46. Richter - 59., 70. a 79. Haaland, 49. Brandt, 61. Sancho



Düsseldorf - Brémy 0:1 (0:0)

Gól: 67. Kastenmeier, ČK: 90.+ Moisander (Brémy, po druhej ŽK)



Hoffenheim - Frankfurt 1:2 (0:1)

Góly: 48. Stafylidis - 18. Dost, 62. Chandler



Kolín nad Rýnom - Wolfsburg 3:1 (2:0)

Góly: 22. a 45.+ Cordoba, 62. Hector - 66. Steffen



Mainz - Freiburg 1:2 (0:2)

Góly: 82. Mateta - 28. Kwon Čang-hoon, 41. Petersen



Lipsko - Union Berlín 3:1 (0:1)

Góly: 51. a 83. Werner, 57. Sabitzer - 10. Bülter



18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Debut ako z rozprávky zažil vo farbách Borussie Dortmund nórsky útočník Erling Haaland. Devätnásťročný rodák z anglického Leedsu sa v sobotňajšom zápase nemeckej I. bundesligy zaskvel hetrikom do siete Augsburgu a pomohol "žlto-čiernym" k cennému víťazstvu 5:3. Napodobnil tak Gabončana Pierra-Emericka Aubameyanga, ktorý takisto trikrát skóroval pri svojej dortmundskej premiére.Haaland nastúpil na ihrisko v 56. minúte, keď za nepriaznivého stavu 1:3 vymenil Lukasza Piszczeka. Následne potreboval iba tri minúty na to, aby si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku. Šikovne si nabehol na kolmú prihrávku svojho rovesníka Jadona Sancha a s prispením ľavej žrde prekonal českého brankára Tomáša Koubeka. V 70. min úspešne zakončil rýchly brejk a o deväť minút neskôr spečatil svoj hetrik.Dortmund si vďaka nórskemu kanonierovi, ktorého získal z rakúskeho Red Bull Salzburg za 20 miliónov eur, udržal 4. miesto tabuľky so stratou štyroch bodoch na vedúce Lipsko. Hneď pri prvej možnej príležitosti a tiež potvrdili slová, ktoré po uskutočnení prestupu povedal športový riaditeľ BVB Michael Zorc. "Haaland má čuch na góly a impozantnú rýchlosť. Vo veku iba 19 rokov je na začiatku neuveriteľne sľubnej kariéry," povedal Zorc.