Trojica prestížnych talianskych pretekov sa zrejme uskutoční, jedného by sa mal zúčastniť aj Sagan

Definitívne rozhodne až vláda

Zúčastniť by sa mal aj Sagan

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek obavám zo šírenia sa nového koronavírusu by sa cyklistické klasiky Strade Bianche, Miláno - San Remo a tiež etapové preteky Tirreno-Adriatico mali uskutočniť v pôvodnom termíne.V pondelok o tom informoval špecializovaný web cyclingnews.com s odvolaním sa na potvrdenie zo strany organizátora pretekov spoločnosti RCS Sport.Podujatie Strade Bianche sa uskutoční už túto nedeľu a o dva týždne neskôr uzavrie program prestížnych jarných pretekov v Taliansku monumentálna klasika Miláno - San Remo.Podľa dostupných informácii spoločnosť RCS Sport potvrdila svoje plány prostredníctvom e-mailu, ktorý zaslala tímom v pondelok ráno.Tiež však upozorňuje na to, že situácia sa ešte môže zvrtnúť a zodpovednosť, respektíve definitívne rozhodnutie je v rukách talianskych zdravotníckych orgánov a talianskej vlády.V Taliansku bolo na koronavírus pozitívne testovaných viac než 1500 ľudí, z toho 639 je v nemocniciach, 140 v intenzívnej starostlivosti a 41, zväčša starších ľudí zomrelo.Tímy na preteky Strade Bianche stále nepotvrdili menoslov svojich pretekárov. Predbežne je však ohlásená účasť Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe či ďalších popredných pretekárov ako Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski alebo Wout van Aert.Na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico by sa zase mali predstaviť domáci Vincenzo Nibali, Geraint Thomas či supertalent svetovej cyklistiky - Belgičan Remco Evenepoel.