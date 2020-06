Trojica spájaná s takáčovcami zostáva vo väzbe, najvyšší súd zamietol jej sťažnosť

Násilná trestná činnosť

Najsilnejšia skupina operujúca v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok na neverejnom zasadnutí zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvinených Juraja A., Petra K. a Nikolu P. proti vzatiu do väzby. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.O vzatí do väzby obvinených, spájaných so skupinou takáčovcov, rozhodol Špecializovaný trestný súd v polovici mája.Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali v máji policajnú akciu voči členom zločineckej skupiny takáčovci, ktorí sa dopúšťali násilnej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ následne vzniesol pre trestnú činnosť obvinenie voči ôsmim osobám.Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby či herne.Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Popri skupinách sýkorovcov, piťovcov a svobodovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v hlavnom meste.Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, po zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K., prezývaný Kudla.Ten je v súčasnosti vo väzbe pre podozrenie, že si objednal vraždu podnikateľa z Prievidze. Kudla skončil za mrežami vo februári 2017, neskôr ho však sudca prepustil na slobodu na kauciu stotisíc eur.