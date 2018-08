Trojici Vietnamcov hrozí v procese v Plzni hoci 12 rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Plzeň 9. augusta (TASR) - Trojici Vietnamcov, ktorí čelia v procese na Krajskom súde v Plzni žalobe z napomáhania pri zločine nedovolenej výroby a narábania s omamnými látkami, hrozí v prípade potvrdenia viny súdom hoci 12 rokov za mrežami.Trio vo štvrtok na svoju obhajobu uviedlo, že záujemcom dodávalo iba voľne dostupné chemikálie. Vietnamci, ktorí boli podľa vlastných slov iba zamestnancami firmy obchodujúcej s voľne dostupnými produktmi, považujú obvinenie za účelové. Predaj chemikálií nemožno považovať za trestný čin.uviedli unisono odmietajúc však odpovedať na doplňujúce otázky predsedajúceho sudcu.Podľa štátnej zástupkyne išlo o suroviny do veľkokapacitných varní pervitínu na celom území Česka. Ako uviedla, obžalovaní v spolupráci s ďalšími osobami ázijského pôvodu v období od začiatku roka 2014 do apríla 2018 vo veľkom distribuovali do varní chemické látky a veci zneužívané na výrobu metamfetamínu.O kauze informoval denník Právo a internetový server Novinky.cz.Vietnamcov zadržali vlani v jarných mesiacoch v rámci akcie s krycím názvom Kiwi. Podľa slov riaditeľa českej Národnej protidrogovej centrály Jakuba Frydrycha boli napojení aj na nelegálnych dovozcov liekov obsahujúcich pseudoefedrín z Poľska a červeného fosforu z Talianska.