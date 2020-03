Trojicu obvinených vrátane štátnej úradníčky poslal súd vo veci drogovej činnosti za mreže

Súd sa obával, že by mohli v činnosti pokračovať

Úradníčku postavili mimo službu

9.3.2020 - Trojicu obvinených z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, vrátane súdnej úradníčky Veroniky Š., vzali do väzby. Rozhodol o tom v pondelok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava V.Ako pre médiá uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, dôvodom bola obava, že by obvinení pokračovali v páchaní trestnej činnosti. Dve obvinené ženy, vrátane Veroniky Š., proti rozhodnutou podali sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.Tretím obvineným je muž, ktorý pracuje ako údržbár na ministerstve spravodlivosti. Ten sťažnosť proti rozhodnutiu nepodal, a tak je v jeho prípade rozhodnutie právoplatné.Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali minulý týždeň v Bratislave, Nitre a na Záhorí v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Pôvodne zadržali štyri osoby.Obvinení sa podľa polície od roku 2017 zaoberali predajom kokaínu, a to prevažne v Bratislave. Akciu s krycím názvom Veža pripravovali policajti niekoľko mesiacov, pričom pri nej zaistili väčšie množstvo kokaínu a marihuanu.Jednou zo zadržaných v tomto prípade bola súdna úradníčka Okresného súdu Bratislava I Veronika Š. Tá je okrem iného dcérou bývalého vysokého predstaviteľa Generálnej prokuratúry SR. Okresný súd Bratislava I v piatok 6. marca avizoval, že obvinenú postavili mimo službu.