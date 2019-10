TROJKOALÍCIA PS-SPOLU-ZA ĽUDÍ NEVZNIKNE

Na archíévnej snímke predseda politického hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. októbra (TASR) - Trojkoalícia PS-Spolu so stranou Za ľudí nevznikne. Potvrdili to lídri strán Michal Truban a Andrej Kiska. V PS-Spolu sú presvedčení, že trojkoalícia by bola najlepšia možnosť, ako ukázať, že im záleží na zmene a že vedia konať spoločne.U Kisku sa rozhodli aj na základe preferencií a myslia si, že by trojkoalícia nestačila na výmenu tejto vlády.