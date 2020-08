Trojročný chlapec na odrážadle narazil do idúceho auta, skončil v nemocnici (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Záchranári zasahovali v piatok dopoludnia v obci Nemčice v okrese Topoľčany. Trojročný chlapček na odrážadle narazil do idúceho auta. Ako informovala nitrianska krajská polícia, dieťa v sprievode starej mamy chcelo prejsť cez cestu a narazilo do auta.Chlapčeka previezli do nemocnice na vyšetrenia. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.