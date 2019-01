Trojročný chlapec sa stratil v lese, dva dni sa túlal s medveďom

Na ilustračnej snímke medveď. Foto: TASR/Michal Kapusta Foto: TASR/Michal Kapusta

Raleigh 28. januára (TASR) - Trojročný chlapec, ktorý sa na dva dni stratil v lese v americkom štáte Severná Karolína, povedal, že sa "túlal s medveďom". V pondelok o tom informovala stanica Sky News.Profesionálne pátracie a záchranné skupiny našli Caseyho Hathawaya vo štvrtok 24. januára neďaleko mesta Cayton v Severnej Karolíne, uviedla stanica ABC News.Po rozsiahlej pátracej akcií ho objavili zamotaného v tŕnitom kroví asi 800 metrov od miesta, kde sa stratil. Podľa slov chlapcovej tety Breanny Hathawayovej sa Casey v momente, keď ho našli, "usmieval a bol zhovorčivý".Teta dodala:Jej slová boli zverejnené na facebookovom účte a medzičasom boli vymazané.V štáte Severná Karolína žijú medvede baribalovia (medvede čierne), ktoré dosahujú výšku 180 centimetrov, keď stoja na zadných nohách. Sú to všežravce, ktoré sa kŕmia ovocím, bobuľovými plodmi a malými cicavcami.Nie je známe, že by sa divo žijúce medvede spriatelili s ľuďmi a pomáhali im.Malý Casey strávil štvrtok večer prehliadkami u lekárov v Zdravotníckom centre CarolinaEast. Personál už vtedy uviedol, že dieťa je "v dobrom zdravotnom stave a ešte v ten deň alebo zajtra bude prepustené", informovala stanica WBTW News 13.Caseyho matka Brittany Hathawayová uviedla:Casey sa stratil z domu v meste Ernul v okrese Craven v utorok popoludní 22. januára. Jeho stará matka bola údajne v dome, pričom Casey a dve ďalšie deti sa hrali vonku. Casey sa však po zavolaní do domu nevrátil, na rozdiel od ostatných dvoch detí.Úrady a záchranári sa obávali, že Casey nebol vhodne oblečený do chladného počasia, dodala stanica Sky News.