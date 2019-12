Trolejbusy a električky po karloveskej križovatke nejazdia

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na križovatke Molecovej a Karlovskej je z dôvodu poškodenia trakčného vedenia prerušená trolejbusová doprava na Dlhé diely a električková doprava do Karlovej Vsi. Dotknuté sú linky 4, X5, 9 a 33. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB)."Električka 4 premáva zo Zlatých Pieskov iba po zastávku Chatam Sófer. Cez tunel a Námestie SNP sa vráti do centra a od Kamenného námestia sa napojí na svoju trasu. Električka 9 premáva z Ružinova po Kapucínsku. Cez tunel, Most SNP, Šafárikovo námestie a Námestie SNP sa vráti na Obchodnú a napojí na trasu späť do Ružinova," uviedol DPB.Náhradné autobusy X5 jazdia po trase Dúbravka - Karlova Ves - Most SNP. Linka bola posilnená o 7 záložných autobusov a podľa DPB trolejbus 33 začne premávať v najbliších minútach.