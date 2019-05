Trom štvrtinám Japoncov by nevadila žena na cisárskom tróne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 13. mája (TASR) - Viac ako tri štvrtiny Japoncov by súhlasili s tým, aby na japonský cisársky trón nastúpila žena. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky, o ktorom v pondelok informovala agentúra DPA.Prieskum sa uskutočnil po tom, ako sa 1. mája ujal vlády nový japonský cisár Naruhito. Podľa platných pravidiel môžu "chryzantémový trón" zaujať len mužskí členovia cisárskej rodiny.Podľa prieskumu, ktorý zverejnil japonský denník Nikkei, by až 76 percent respondentov bolo za to, aby mohli na trón nastupovať aj ženy. Proti sa vyslovilo len 14 percent opýtaných.Japonský zákon o cisárskej dynastii stanovuje, že vládu môže prevziať lenPrvým v línii následníctva je v súčasnosti korunný princ Akišino, mladší brat nového cisára Naruhita. Po ňom nasleduje Akišinov jediný syn, 12-ročný Hisahito.Ten je pritom vo svojej generácii jediným mužským potomkom cisárskej rodiny. Okrem neho je v nej ešte šesť nevydatých žien, ktoré prídu o svoj status v prípade, ak si vezmú neurodzeného ženícha.Podľa DPA bude pritom počet členov japonského panovníckeho rodu ďalej klesať, čím sa bude prehlbovať aj krízová situácia ohľadne potenciálnych následníkov trónu. Súčasná konzervatívna vláda premiéra Šinzóa Abeho sa pritom túto situáciu riešiť zdráha.Naruhito sa stal v poradí 126. japonským cisárom, deň po tom, ako abdikoval jeho otec Akihito. Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucim panovníckym rodom na svete. Cisári z tohto rodu vládnu krajine už najmenej 1500 rokov.