Trombóza môže mať fatálne následky, upozorňuje odborník

Bratislava 31. júla (TASR) - Dlhé cestovanie na dovolenku zvyšuje riziko vzniku trombózy. Tá môže mať fatálne následky. Lekár Juraj Maďarič upozorňuje, že keď sa v krvných cestách vytvorí zrazenina, vzniká nedokrvenie tkanív alebo orgánov. Ak trombóza vznikne v srdcovej tepne, prejaví sa to srdcovým infarktom, v mozgovej tepne cievnou mozgovou príhodou. Môže tiež spôsobiť pľúcnu embóliu.Žilová trombóza sa môže týkať každého človeka. Dôležité je poznať svoje rizikové faktory a komunikovať o nich s lekárom. "uviedol primár Oddelenia kardiológie a angiológie z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Juraj Maďarič.Rizikové sú podľa jeho slov aj dlhé lety alebo dlhá cesta autom, spojené s nedostatkom pohybu.doplnil.Podľa Maďariča je mýtus, že ženy sú trombózou ohrozené viac ako muži a nie je pravda ani to, že riziko vzniku trombózy je rovnaké v každom ročnom období. V skutočnosti je vyššie v letných mesiacoch, kedy sa prirodzene vyskytuje viacero faktorov podporujúcich vznik trombózy – nedostatočný príjem tekutín a dehydratácia, ktorá vedie k hustejšej krvi a dlhé cestovanie na dovolenku.Naopak je pravda, že nadváha a obezita súvisia so vznikom trombózy. Nadváha totiž vytvára nadmerný tlak na žilový systém dolných končatín a môže prispieť ku vzniku krvných zrazenín. To, že športovci sú mimo ohrozenia, však označil za mýtus. Hoci nedostatok pohybu je jedným z rizikových faktorov vzniku trombózy, ďalším môže byť napríklad aj kombinácia dlhodobej náročnej fyzickej námahy a dehydratácie.Fajčenie tiež zvyšuje riziko trombózy. Okrem toho, že sa podieľa na vzniku onkologických ochorení, má negatívny vplyv na plod vyvíjajúci sa v maternici počas tehotenstva a urýchľuje starnutie kože, podľa kardiológa ovplyvňuje aj srdcovo-cievny systém.