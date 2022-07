Trosky čínskej rakety Dlhý pochod-5B neriadene dopadli do mora (video)

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Trosky rakety, ktorá na obežnú dráhu vyniesla časť novej čínskej vesmírnej stanice, v nedeľu spadli do mora pri Filipínach. Informovala o tom čínska vláda. Väčšia časť rakety Dlhý pochod-5B zhorela pri vstupe do atmosféry, uviedla čínska vesmírna agentúra, ktorá predtým oznámila, že raketa dopadne neriadene.Agentúra nezverejnila podrobnejšie informácie, či zvyšné trosky spadli na súš alebo do mora, ale konštatovala, že „oblasť dopadu" bola na 119 stupni východnej zemepisnej dĺžky a 9 stupni severnej zemepisnej šírky. Ide o oblasť v mori juhovýchodne od filipínskeho mesta Puerto Princesa, ktoré leží na ostrove Palawan.Zo strany filipínskych úradov sa ihneď neobjavili nijaké správy o dopade trosiek. Čína bola terčom kritiky, že už v minulosti dvakrát dovolila častiam rakiet dopadnúť na Zem neriadene.