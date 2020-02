Truban s Beblavým zotreli Matoviča a jeho nápad s internetovou anketou

Internetové hlasovanie pre verejnosť

Strašenie ľudí predčasnými voľbami

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - O zostavovaní vlády po februárových parlamentných voľbách nesmie rozhodovať internetová anketa. Uviedli to v nedeľu na tlačovom brífingu lídri koalície strán Progresívne Slovensko(PS)/Spolu Michal Truban a Miroslav Beblavý.Vyhlásením reagovali na výzvu predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, ktorý v sobotu 1. februára vyzval ľudí, aby rozhodli o podmienkach vstupu hnutia do prípadnej povolebnej koalície.Matovič chce umožniť ľuďom, aby sa prostredníctvom internetového hlasovania podieľali na tvorbe programového vyhlásenia prípadnej budúcej vlády. Podľa Trubana s Beblavým je to nezodpovedné.„O tom, či budeme mať stabilnú vládu, ktorá urobí na Slovensku poriadok, nesmie rozhodovať internetová anketa. Rozhodovať budú ľudia vo voľbách. Ľudia si vyberú, koho program chcú, komu dajú mandát a podľa ich vôle vznikne vláda, ktorá prinesie zmenu. Máme najlepší antikorupčný program. Máme najčistejšie a najtransparentnejšie financovanie. Sme jasná antikorupčná sila, na ktorú sa môžu ľudia spoľahnúť, že nepovalí vládu,“ vyhlásili predstavitelia PS/Spolu.Podľa predstaviteľov koalície sú ultimáta niektorých strán neprijateľné.„Naším najväčším nepriateľom je beznádej a skepsa, či sa to podarí. Či sa vieme dať s ostatnými dokopy, či to potom vydrží, či sa nerozhádame za dva týždne. Za koalíciu PS/Spolu hovoríme, že v nás majú ľudia istotu spolupráce a odvážnych riešení. Považujeme za neprijateľné v tomto momente si dávať ultimáta a strašiť ľudí predčasnými voľbami,“ dodáva stanovisko, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Silvia Hudáčková.Hnutie OĽaNO plánuje 8. februára spustiť internetové hlasovanie pre verejnosť. Ľudia budú môcť vyjadriť súhlas, prípadne nesúhlas s navrhovanými opatreniami. Igor Matovič prisľúbil, že jeho podmienkou pre vstup do prípadnej budúcej koalície bude, aby boli všetky návrhy, ktoré získajú v hlasovaní nadpolovičnú väčšinu, obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády.