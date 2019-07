Truban: Spolupráca s Matovičom bude náročná, predstaviť si to neviem

Na archívnej snímke predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 28. júla (TASR) - Líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu Michal Truban si myslí, že spolupráca so šéfom OĽaNO Igorom Matovičom bude náročná. V rozhovore pre TASR priznáva, že si to predstaviť nevie, pretože si nemyslí, že Matovič dokáže zmeniť svoj dlhoročný štýl politiky. Vysvetlil tiež, že starých a nových politikov nerozlišuje na základe veku či dĺžky politickej kariéry.skonštatoval Truban v súvislosti s možnou spoluprácou s Matovičom.Označenie pre starých a nových politikov podľa Trubanových slov nie je o tom, kto je ako dlho v politike.povedal pre TASR.V tejto súvislosti sa mu aj líder Sme rodina Boris Kollár javí ako starý politik, pretože sa podľa jeho slov vyjadruje agresívne až extrémisticky a je proti spájaniu. Hnutie Sme rodina sa tak podľa jeho slov vylučuje zo spolupráce samo, a to politikou, akú robí.Predseda Spolu-OD Miroslav Beblavý podľa jeho slov dokázal, že vie spolupracovať a keď je potrebné dokáže dať ego na bok.dodal Truban. Zdôraznil, že ich koalícia stojí na pevnom základe.