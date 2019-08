Truban zvolil rovnakú taktiku ako Čaputová, okomentoval Mesežnikov video šéfa „progresívcov“ o drogách

Otvorenosť a vyspelosť

Skúsenosti s marihuanou

8.8.2019 (Webnoviny.sk) - Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban priznal, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD. Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke.„Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to len podnikateľské úspechy, šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Priznávam, že takto sa však o drogách pred študentmi nemá rozprávať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú veľmi škodlivé a je veľa rodín a ľudí, ktorým zničili život,“ vysvetlil Truban.Podľa neho sa totiž o ťažkých a zložitých témach treba baviť otvorene, no zároveň citlivo a zodpovedne. „Ja som urobil veľmi veľa chýb a chcem sa z nich poučiť a už ich neopakovať. Takto chcem aj našu krajinu posunúť dopredu, hovoriť veci úprimne, pomenovávať problémy a priznať si chyby. To je základ toho, ako sa vieme odpichnúť ďalej a posunúť sa dopredu,“ priblížil líder PS.Politológ Grigorij Mesežnikov pre agentúru SITA povedal, že zverejnenie tohto videa a priznanie si chyby svedčí o Trubanovej otvorenosti a vyspelosti. „Uvedomuje si následky svojich činov. Jeho postoj, že drogy vyskúšal a uvedomil si, že nemajú pozitívny účinok, mu neuškodí,“ myslí si Mesežnikov.Zároveň je podľa neho dôležité poznamenať, že mladá generácia má k drogám iný vzťah ako staršia časť populácie, takže Trubanova otvorenosť im môže byť sympatická a nemusí im prekážať, že sa k tomu priznal.„On nič nezatĺka, ale naopak, otvorene hovorí o tom, čo bolo skryté. Túto taktiku vyskúšal aj tím Zuzany Čaputovej počas prezidentskej kampane a ukázalo sa, že to slávilo úspech. Toto je ten istý princíp a na voličov to tak aj bude pôsobiť,“ dodáva politológ.Na internete bolo nedávno zverejnené video, v ktorom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany.„Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí účinku marihuany. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ uviedol líder PS pre portál WebNoviny. Truban zároveň zdôraznil, že nemá problém o tejto téme hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúša a potom sa tvári, že nie.„Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ dodal na záver Truban vo svojom stanovisku pre portál WebNoviny.