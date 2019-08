Trump a Abe sa nezhodli v názore na poslednú raketovú skúšku KĽDR

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe vyjadrili rozdielne názory v súvislosti so závažnosťou posledného raketového testu Severnej Kórey. Obaja štátnici sa stretli v rámci summitu skupiny G7, ktorý sa v sobotu začal vo francúzskom letovisku Biarritz. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.povedal Trump, čím mal na mysli severokórejského vodcu Kim Čong-una. Reagoval tak na správy severokórejských štátnych médií, že Kim Čong-un v sobotu dohliadal na testovaciu streľbu veľkorozmerného odpaľovača rakiet.Abe však s Trumpom nesúhlasil a povedal, že Severná Kórea vystrelením balistických rakiet krátkeho doletu jasne porušuje príslušné rezolúcie Organizácie Spojených národov (OSN). "Je to poľutovaniahodné," dodal v tejto súvislosti.Juhokórejská armáda vyhlásila, že dva projektily, ktoré v sobotu vystrelila do mora Severná Kórea, boli pravdepodobne balistické rakety s krátkym doletom. Severokórejské štátne médiá však uviedli, že išlo o skúšku "veľkorozmerného raketometu".Podľa zboru náčelníkov štábov juhokórejskej armády projektily preleteli 380 kilometrov a dosiahli nadmorskú výšku 97 kilometrov. Zbor náčelníkov štábov tiež uviedol, že išlo o projektily vypálené z provincie Južný Hamgjong na východe Severnej Kórey. Dopadli do Japonského mora.Severokórejský vodca skonštatoval, že krajina musí pokračovať v zrýchľovaní vývoja zbraní kvôli "rozhodne frustrujúcim a stále rastúcim vojenským hrozbám a ofenzívnemu tlaku nepriateľských síl".Ako pripomenula agentúra DPA, Washington sa momentálne snaží obnoviť rozhovory s Pchjongjangom o likvidácii jadrových zbraní.