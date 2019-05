Trump a Pellegrini ocenili vzťahy, prezident USA by rád navštívil SR

Na snímke americký prezident Donald Trump (vľavo) víta slovenského premiéra Petra Pellegriniho (vpravo) v Bielom dome vo Washingtone 3. mája 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Washington 3. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini a americký prezident Donald Trump na piatkovom rokovaní v Bielom dome ocenili vzájomné bilaterálne vzťahy. Americký prezident ocenil nákup stíhačiek F-16 a partnerstvo oboch krajín v NATO.uviedol americký prezident.Pellegrini bol podľa vlastných slov veľmi rád, že mohol stráviť dnešný deň v Bielom dome.povedal Pellegrini.povedal. Rovnako zagratuloval prezidentovi Trumpovi k podobne dobrým číslam.Slovenský premiér spomenul taktiež, že slovenskej ekonomike sa darí aj v rámci EÚ. Ocenil, že americká ekonomika je taktiež v dobrej kondícii. Pellegrini je rád, že Slovensko robí viac aj v otázke obrany.konštatoval slovenský premiér.Slovenský premiér dodal, že to nie je len česť pre neho, ale pre krajinu, že môže byť v Bielom dome. Americký prezident uviedol, že by raz rád prišiel na Slovensko, bližší termín však nekonkretizoval.Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.