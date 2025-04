Trump a Zelenskyj sa stretli na pohrebe pápeža Františka prvýkrát od konfliktu v Bielom dome

Trump tlačí na Zelenského

Nevzdá sa Krymu

26.4.2025 (SITA.sk) - Donald Trump Volodymyr Zelenskyj sa krátko stretli na pohrebe pápeža Františka , uviedol Kyjev. Išlo o ich prvé stretnutie od katastrofálneho konfliktu v Bielom dome. Americký prezident tlačí na Zelenského, aby uzavrel mierovú dohodu s Ruskom.Trump sa v Bazilike svätého Petra v Ríme stretol s desiatkami svetových lídrov. Hovoril napríklad s nimi o jeho clách, ktoré zaviedol. Najväčší záujem však vzbudilo stretnutie so Zelenskym, keďže americký líder tlačí na Ukrajinca, aby uzavrel mierovú dohodu s Ruskom. Obaja lídri sa krátko stretli na okraji pohrebu pred jeho začiatkom, uviedol hovorca ukrajinského prezidentstva.Trump a Zelenskyj, obaja v sprievode svojich manželiek, sedeli v prvom rade pohrebu na Námestí svätého Petra, ale oddeľovalo ich takmer tucet lídrov. Zelensky sa pozrel na Trumpa, ale nebolo vidieť, že by sa stretli na verejnosti.„Sú veľmi blízko k dohode a obe strany by sa teraz mali stretnúť na veľmi vysokej úrovni, aby to dokončili,“ uviedol na svojej platforme Truth Social Trump. Putin medzitým na stretnutí s americkým vyslancom Stevom Witkoffom diskutoval o možnosti priamych rozhovorov s Ukrajinou.Zelenskyj však opäť odmietol náznaky, že by sa Ukrajina vzdala Krymu, a Witkoffovo stretnutie s Putinom sa uskutočnilo tesne po tom, čo bol pri útoku bombou v aute neďaleko Moskvy zabitý vysokopostavený ruský generál.