Trump: Bolo by lepšie uzavrieť obchodnú dohodou s Čínou až po voľbách

Londýn 3. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že možno by bolo lepšie odložiť obchodnú dohodu s Čínou a uzavrieť ju až po budúcoročných prezidentských voľbách.povedal Trump novinárom v Londýne.Trump na otázku týkajúcu sa konečného termínu uzavretia dohody dodal:Trump tiež obhajoval svoj plán zvýšiť clá na dovoz francúzskych tovarov v odpovedi na francúzsku digitálnu daň.povedal Trump.Dodal, že táto daň bude veľmi vysoká.Trump povedal, že "vždy mal dobrý vzťah" s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Spojené štáty v pondelok (2. 12.) večer pohrozili Francúzsku zavedením nových ciel. Dôvodom je francúzska daň z digitálnych služieb, ktorá podľa nich cielene diskriminuje americké internetové koncerny, ako sú Amazon, Google a Facebook. Uvádza sa to v pondelkovej (3. 12.) správe Úradu amerického obchodného splnomocnenca (USTR), v ktorej sa navrhuje ako odvetné opatrenie zavedenie ciel až do výšky 100 % na francúzske tovary v hodnote 2,4 miliardy dolárov (2,18 miliardy eur).Francúzsko považuje takéto clá za neprijateľné, povedal v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Ak by ich USA prijali, Paríž očakáva reakciu na európskej úrovni.uviedol v Le Maire pre rozhlasovú stanicu Radio Classique. Dodal však, že je potrebné sa tomuto konfliktu vyhnúť, poškodil by totiž obchod, rast a politickú stabilitu.