Trump: Británia by mala odísť z EÚ aj bez dohody, ak to inak nepôjde

Londýn 2. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa dotkol najkontroverznejšej záležitosti súčasnej britskej politickej scény a vyzval vládu v Londýne, aby Británia - ak sa jej nepodarí vyrokovať s lídrami Európskej únie lepšie podmienky - opustila euroblok bez dohody.V rozhovore pre nedeľník The Sunday Times šéf Bieleho domu ďalej povedal, že ak Spojené kráľovstvo nedostane od Európskej únie lepšie podmienky, malo by z rokovaní odísť a odmietnuť zaplatiť v rámci "" finančného vyrovnania 39 miliárd libier. Trumpovo interview si všíma agentúra AP.Šéf Bieleho domu tiež uviedol, že v rokovaniach by mal hrať určitú úlohu aj predseda Strany brexitu (BP) Nigel Farage.Trumpove výroky odzneli len krátko pred jeho štátnou návštevou Británie, ktorú začína v pondelok a stretne sa v rámci nej aj s kráľovnou Alžbetou II.Nezvyčajným vyjadrením týkajúcim sa záležitostí Londýna zaujal Trump novinárov už v piatok, keď konzervatívnemu exministrovi zahraničných vecí Borisovi Johnsonovi v rozhovore pre bulvárny denník The Sun vyjadril podporu ako "" možnému lídrovi Spojeného kráľovstva, analyzuje AP.