Trump chce, aby Sessions zistil anonymného autora článku v denníku NYT

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že generálny prokurátor Jeff Sessions by mal vyšetrovaním zistiť totožnosť anonymného autora názorového článku uverejneného v stredu v denníku New York Times (NYT). Súčasný prezident je v ňom opísaný ako, pripomenula tlačová agentúra AP.Trump počas piatkového rozhovoru s novinármi na palube prezidentského lietadla Air Force One povedal, že podľa jeho presvedčenia je úvodník, kritický voči jeho spôsobu riadenia administratívy, vecouNa otázku, či podnikne voči denníku New York Times nejaké kroky, odpovedal:Šéf Bieleho domu dodal:Zopakoval, že je, že denník vôbec takýto článok uverejnil.Článok má názov. Od úvodníka sa už dištancovali napríklad minister obrany James Mattis, minister financií Steven Mnuchin, minister spravodlivosti Jeff Sessions, šéf amerických tajných služieb Dan Coats či veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová.Anonym vo svojom článku v The New York Times okrem iného píše, že je súčasťou ", ktorý sa snaží ochrániť krajinu pred najhoršími prezidentovými sklonmi. Autorom je údajne vysokopostavený člen z prostredia samotného prezidenta.Podľa článku by Trumpovokonštatuje autor. "Každý, kto s ním pracoval, vie, že pri rozhodovaní sa neriadi žiadnymi rozoznateľnými princípmi."Šéf Bieleho domu na palube Air Force One novinárom v piatok taktiež oznámil, že v najbližších dňoch očakáva doručenie listu od severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý mu posiela po ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi.Trump povedal, že Kimove nedávne návrhy súdodal prezident.Juhokórejskí predstavitelia, ktorí sa s Kimom stretli tento týždeň, uviedli, že Kimovi odovzdali odkaz od Trumpa a že Kim im dal odkaz pre šéfa Bieleho domu. O obsahu listov vôbec neinformovali.Americký prezident len pred dvoma týždňami odvolal plánovanú návštevu ministra Pompea v Severnej Kórei. Trump uviedol ako dôvod to, že Kim neurobil dostatočný pokrok v denuklearizácii.