Trump chce, aby štáty NATO v budúcnosti dávali na obranu až 4 % HDP

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júla (TASR) - Výdavky členských štátov NATO na obranu sa budú zvyšovať rýchlejšie, uviedol po mimoriadnom zasadnutí NATO v Bruseli americký prezident Donald Trump.povedal Trump, pričom dodal, že členské štáty tejto transatlantickej organizácie sa dohodli, že k zvýšeniu výdavkov na obranu o 37 miliárd eur dôjde z ich strany "rýchlejšie".Napriek tomu, že Trump v minulosti NATO kritizoval, vo štvrtok ho označil za "ďalšieho silného spojenca", ktorý je "silnejší ako jednotlivé štáty". Niekoľkokrát však nezabudol zdôrazniť, že Spojené štáty majú v rámci NATO "príliš vysoké výdavky", pričom táto organizácia podľa neho viac prospieva Európe ako Spojeným štátom.Členské štáty NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať 2 percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite a nie až "v roku 2025". Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.V súvislosti s americko-iránskymi vzťahmi Trump povedal, že napätie medzi Teheránom a Washingtonom môže v budúcnosti eskalovať, ale Irán nakoniec príde k rokovaciemu stolu a "bude sa chcieť dohodnúť".Americký prezident sa vyjadril aj k vzťahom medzi USA a KĽDR, keď povedal, že "dôveruje diplomatickému procesu" medzi Pchjongjangom a Washingtonom, pričom opäť vyzdvihol význam svojho nedávneho stretnutia so Severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie označil za "úžasné", ako aj za základ "veľmi dobrého vzťahu".Americký prezident sa počas tlačovej konferencie po summite NATO v Bruseli vyjadril aj k vzťahom medzi USA a Ruskom, pričom sľúbil, že na nadchádzajúcom summite, ktorý by sa mal konať 16. júla v Helsinkách, sa ruského prezidenta Vladimira Putina opýta na zasahovanie Ruska do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016.Tesne pred odletom do Británie, kam odcestuje ešte v stredu popoludní, Trump o protestoch, ktoré sa tam v súvislosti s jeho príchodom pripravujú, povedal: