Trump chce na presadzovanie svojich domácich opatrení použiť aj armádu

29.4.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok nariadil ministrovi obrany Petovi Hegsethovi a ministerke spravodlivosti Pam Bondiovej , aby určili, ako by sa americká armáda mohla využiť na presadzovanie práva v rámci krajiny. Informuje o tom portál mediaite.com.Vo výkonnom nariadení s názvom „Posilnenie a použitie amerických orgánov činných v trestnom konaní na stíhanie zločincov a ochranu nevinných civilistov“ vydal Trump niekoľko príkazov vrátane príkazu na zavedenie mechanizmu právnej ochrany príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a príkazu na stíhanie štátnych a miestnych úradníkov, ktorí „úmyselne a nezákonne dávajú pokyny na marenie trestného práva, a to aj priamym a nezákonným bránením príslušníkom orgánov činných v trestnom konaní plniť si svoje povinnosti“.Prezident Hegsethovi a Bondiovej tiež nariadil, aby „určili, ako možno najefektívnejšie využiť vojenské a národné bezpečnostné prostriedky“ a personál na predchádzanie trestnej činnosti. Napríklad do 90 dní majú určiť, ako možno najefektívnejšie využiť vojenské a národné bezpečnostné prostriedky, výcvik, nesmrtiace spôsobilosti a personál na predchádzanie trestnej činnosti.