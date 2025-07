Trump chce rozložiť „hlboký štát“, v USA prepustili viac ako 1 300 zamestnancov ministerstva zahraničných vecí

12.7.2025 (SITA.sk) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok prepustilo viac ako. Znižovanie počtu zamestnancov bolo propagované, ako škrtenie v nafúknutej vláde. To podľa kritikov obmedzí vplyv USA na celom svete.Úradník ministerstva zahraničných vecí uviedol, že bolo prepustených 1 107 členov štátnej služby a 246 diplomatických zamestnancov zahraničnej služby. Podľa denníka The Washington Post boli zamestnanci ministerstva zahraničných vecí informovaní o svojom prepustení e-mailom. Donald Trump hovorí, že chce rozložiť to, čo nazýva „hlboký štát“. Od nástupu do úradu rýchlo pracoval na dosadení silných osobných lojalistov a prepustení mnohých dlhoročných vládnych pracovníkov.Dôstojníci zahraničnej služby prídu o prácu 120 dní po doručení oznámenia a budú okamžite poslaní na administratívnu dovolenku. Zamestnanci štátnej služby budú prepustení po 60 dňoch, uviedli noviny.