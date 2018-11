Trump chce s Rijádom udržať pevné partnerstvo

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že brutálna vražda saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího spáchaná saudskoarabskými agentmi nebude mať dopad na vzťahy Washingtonu s Rijádom, dokonca ani v prípade, že by sa zistilo, že bol za ňu zodpovedný saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Trump v písomnom vyhlásení.konštatoval ďalej a dodal, žeRijád označil Trump zaUSA v ichproti Iránu.Americký prezident ďalej uviedol, že USA neprehliadajú vraždu Chášukdžího. Zároveň však podľa agentúry AP napísal, že USA neuvalia na Rijád v súvislosti s vraždou novinára ďalšie sankcie, pričom pripomenul, že USA už uvalili sankcie na 17 Saudskoarabov, o ktorých je známe, že sa podieľali na vražde Chášukdžího.Zrušenie predaja zbraní Rijádu za 110 miliárd dolárov, ako navrhovali niektorí členovia Kongresu, by však podľa Trumpa boloa spôsobilo len to, že Saudská Arábia by ich kúpila od iných krajín.Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou dosiaľ Rijád obvinil 11 osôb a ďalšie vyšetruje.