Trump chce už o pár dní uvaliť clá na čínsky tovar za 200 mld. USD

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. augusta (TASR) - Obchodný spor medzi Čínou a USA sa pravdepodobne výrazne zhorší, a to už v nasledujúcich dňoch. Americký prezident Donald Trump je totiž pripravený uvaliť na Peking ďalšie clá, tentoraz na tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (171,06 miliardy eur). Stať by sa tak malo potom, ako sa ukončí súčasné verejné pripomienkovanie, ktoré je stanovené na koniec budúceho týždňa.Ako informovala agentúra Bloomberg, podľa šiestich nemenovaných zdrojov Trump plánuje zaviesť clá vo výške 25 % najmä na spotrebné tovary z Číny v hodnote 200 miliárd USD po 6. septembri. Vtedy sa má skončiť verejné pripomienkovanie jednotlivých položiek, na ktoré by clá mali platiť. Biely dom sa k informáciám odmietol vyjadriť.V prípade realizácie týchto plánov to bude už tretie kolo dovozných ciel na čínske produkty. V júli Washington zaviedol dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD a minulý týždeň pridal clá na tovar za 16 miliárd USD. V obidvoch prípadoch Čína reagovala rovnakou mincou a v ten istý deň zaviedla odvetné dovozné clá na americké produkty, a to v rovnakej hodnote produktov.Trump tvrdí, že clá sú nevyhnutné, pretože USA majú s Čínou extrémne vysoký obchodný deficit. Navyše Čínu obviňuje aj z krádeže duševného vlastníctva a neférového prístupu k americkým firmám. Nové clá sa však podľa ekonómov dotknú najmä bežných Američanov, pretože by sa mali vzťahovať na bežné spotrebné tovary, medzi nimi stavebné materiály, nábytok a osvetľovaciu techniku, bicykle, oblečenie či výrobky pre deti.(1 EUR = 1,1692 USD)