Trump chce uzavrieť južnú hranicu, aby zastavil migrantov z Hondurasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil vo štvrtok uzavretím južnej hranice Spojených štátov, aby tak zastavil "nápor" migrantov vrátane tzv. karavány, presúvajúcej sa aktuálne smerom na sever z Hondurasu. Vlády Hondurasu, Guatemaly a Salvádoru pritom obvinil, že robia iba málo pre to, aby zabránili prechodu migrantov do Mexika, informovala tlačová agentúra DPA.Ešte v stredu Trump kritizoval uvedené tri stredoamerické krajiny a pohrozil im obmedzením finančnej pomoci, ak masovú migráciu nezastavia. Vo štvrtkovom príspevku na Twitteri podľa DPA "zašiel ešte o krok ďalej".napísal šéf Bieleho domu.Ochrana hranice, na ktorú "útočia" okrem iných aj "kriminálne živly", je podľa neho dôležitejšia ako nedávno dosiahnutá obchodná dohoda s Mexikom. Problém migrácie do Spojených štátov podľa Trumpa súvisí so "slabými zákonmi", za ktoré pripisuje zodpovednosť opozičnej Demokratickej strane.Trump sa tak vyjadril pred piatkovou cestou amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea do Mexika. Tamojšia vláda nasadila na hranici s Guatemalou policajné posily v očakávaní príchodu 1500-3000 skupiny migrantov, ktorí vyrazili minulú sobotu zo severného Hondurasu. Policajti však podľa zverejnených vyhlásení zastavia iba osoby bez potrebných dokladov.