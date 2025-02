Trump chce zaviesť clá na tovar z EÚ čoskoro, Britániu možno obíde

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že clá na tovar dovážaný z Európskej únie zavedie jeho vláda "čoskoro". Naznačil tiež, že Británia by sa takýmto opatreniam mohla zatiaľ vyhnúť.





Trump už spustil zavedením vysokých ciel obchodnú vojnu voči Kanade, Mexiku a Číne s odôvodnením, že chce, aby títo traja poprední obchodní partneri Washingtonu urobili viac na potlačenie prílevu migrantov a nelegálnych drog do USA.Republikánsky prezident, ktorý sa vrátil do Bieleho domu pred len dvoma týždňami, však signalizuje, že chce tiež potrestať obchodných partnerov za deficity Spojených štátov, napísala AFP."Uvidíme, čo sa stane. Môže sa to stať (s Britániou)... ale určite sa to stane s Európskou úniou. Môžem vám to povedať, pretože nás skutočne využili. Viete, máme deficit vyše 300 miliárd dolárov," vyhlásil Trump."Neberú naše autá, neberú naše poľnohospodárske produkty. Neberú takmer nič a my berieme všetko od miliónov áut, obrovského množstva potravín a poľnohospodárskych produktov. Takže Británia je dosť za hranicou..., ale Európska únia je skutočne za hranicou," tvrdí americký prezident.V prípade Londýna Trump naznačil perspektívu dohody. Podľa vlastných slov myslí, že môže dôjsť k riešeniu. "Premiér (Keir) Starmer bol veľmi milý. Mali sme niekoľko stretnutí, mali sme početné telefonáty, vychádzame spolu veľmi dobre a uvidíme, či to budeme môcť vyvážiť, alebo nie," doplnil šéf Bieleho domu.Európska komisia už vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím Trumpa zaviesť clá na tovar z Kanady, Mexika a Číny. EK zároveň prisľúbila, že bude rázne reagovať, ak budú na tovar z EÚ uvalené nespravodlivé clá.