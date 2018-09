Trump chcel dať zavraždiť Asada, píše sa v knihe uznávaného novinára

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump chcel dať minulý rok zavraždiť sýrskeho lídra Bašára Asada, avšak jeho minister obrany James Mattis túto požiadavku odmietol. Vyplýva to z novej knihy amerického investigatívneho novinára Boba Woodwarda, ktorá sa venuje Trumpovým vrcholovým poradcom.Úryvky z publikácie s názvom(Strach) boli publikované v utorkovom vydaní denníka The Washington Post, informuje agentúra Reuters. Kniha, ktorá ešte nebola vydaná, je zatiaľ poslednou z radu publikácií približujúcich verejnosti napätie v Bielom dome počas Trumpovho prezidentského mandátu. Trump nastúpil do funkcie minulý rok v januári.Kniha zobrazuje Trumpa ako človeka so sklonmi k vulgárnym prejavom a impulzívnym rozhodnutiam. Situáciu v Bielom dome vykresľuje ako chaos blížiaci sa kvýkonnej zložky.Woodward píše, že Trump po údajnom chemickom útoku sýrskych vládnych síl na civilistov v apríli 2017 povedal Mattisovi, že si praje zavraždenie Asada. Šéf rezortu obrany namiesto toho vytvoril plán na obmedzený nálet, ktorý Asada osobne neohrozil. Pentagón ani Biely dom na zverejnené úryvky bezprostredne nereagovali.Woodward pri príprave knihy viedol rozhovory s vrcholovými poradcami prezidenta s tým, že neodhalí, ako sa dostal k daným informáciám, napísal The Washington Post.Bob Woodward (75) sa medzinárodne preslávil svojimi správami o afére Watergate. Pre zmienený denník pracuje od roku 1971. Dosiaľ napísal 18 kníh o americkej politike, z ktorých sa 12 stalo bestsellermi. Na základe jeho debutu "All the President's Men" (Všetci prezidentovi muži) z roku 1974 bol nakrútený rovnomenný film, ktorý získal troch Oscarov.