Trump chcel zabrániť vydaniu dokumentov o útoku na Kapitol, federálna sudkyňa jeho žiadosť zamietla

Právnici sa plánujú odvolať

Trump chcel zablokovať výbor

Zomreli traja policajti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Federálna sudkyňa zamietla žiadosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o zablokovanie vydania dokumentov Bieleho domu výboru americkej Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje januárové nepokoje v Kapitole Spojených štátov.Sudkyňa Tanya Chutkan vo svojom rozhodnutí konštatovala, že sprístupnenie záznamov, ktoré by mohli pomôcť objasniť násilnosti vyprovokované podporovateľmi bývalého prezidenta, je v silnom verejnom záujme.Dodala tiež, že prezident Joe Biden má právo rozhodnúť o sprístupnení dokumentov aj napriek tomu, že Trump tvrdí opak.V prípade, že tomu nič nebude brániť, má Národný archív v pláne odovzdať záznamy do piatka.Trumpovi právnici však už avizovali, že sa plánujú odvolať a podľa agentúry AP je pravdepodobné, že prípad napokon skončí na Najvyššom súde.Záznamy by mali obsahovať zoznam telefonických hovorov, osnovy k vyjadreniam a príhovorom, písané poznámky vtedajšieho Trumpovho personálneho šéfa Marka Meadowsa , kópie poznámok vtedajšej hovorkyne Kayleigh McEnany i koncept nariadenia týkajúceho sa integrity volieb.Trump stále obhajuje konanie svojich stúpencov, ktorí 6. januára vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena.Agresívne sa pokúsil zablokovať činnosť výboru tým, že nariadil viacerým svojim spolupracovníkom, aby neodpovedali na otázky týkajúce sa vyšetrovania.Počas nepokojov zomrela žena, ktorú postrelila polícia, keď sa snažila dostať do sály Snemovne reprezentantov, dvaja protestujúci zomreli na zlyhanie srdca a jeden na predávkovanie amfetamínom.Deň po nepokojoch zomrel na mŕtvicu aj policajt, ktorý sa dostal do stretov s výtržníkmi, a neskôr si životy vzali aj ďalší dvaja policajti.Odbory kapitolskej polície uviedli, že jeden policajt pri nepokojoch prišiel o oko a ďalší utrpeli zranenia mozgu.