Trump: Colná stratégia voči Číne funguje omnoho lepšie, než sa čakalo

Archívna snímka, Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že jeho stratégia v oblasti ciel voči Číne funguje omnoho lepšie, než sa očakávalo.uviedol Trump na Twitteri.dodal Trump s tým, žeZačiatkom týždňa Trump požiadal amerického obchodného splnomocnenca, aby preskúmal možnosť zvýšiť plánované clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 200 miliárd USD ročne z pôvodne uvažovaných 10 % na 25 %. Peking na to koncom týždňa reagoval informáciou, že je pripravený uvaliť na americký tovar v ročnej hodnote 60 miliárd USD clá vo výške od 5 % do 25 %.USA už zaviedli clá na čínsky tovar, zatiaľ na tovar v ročnej hodnote 34 miliárd USD. Ďalšie clá, a to na produkty v celkovej hodnote 16 miliárd USD, vstúpia do platnosti čoskoro. Čína medzitým zareagovala na niektoré z týchto opatrení odvetnými clami.Podľa niektorých ekonómov sú však možnosti Pekingu, čo sa týka odvetných krokov, obmedzené, nakoľko do USA vyváža podstatne viac tovaru než z nich dováža. Ďalší sa ale domnievajú, že najmä v súvislosti s dovozom skvapalneného plynu (LNG), čo je surovina, ktorú Čína zaradila do najnovšieho zoznamu produktov s uvažovanými clami od 5 do 25 %, sa situácia môže do budúcnosti zmeniť v neprospech USA. Peking totiž v úsilí zlepšiť kvalitu ovzdušia postupne ustupuje od využívania uhlia ako energetického zdroja a stále viac prechádza na plyn.(1 EUR = 1,1588 USD)