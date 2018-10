Trump: Druhý summit s Kimom prebehne až po amerických voľbách

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje uskutočniť pripravovaný druhý summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom až po kongresových voľbách v USA, ktoré sa uskutočnia 6. novembra. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Šéf Bieleho domu počas utorňajšieho letu z Washingtonu do amerického štátu Iowa vysvetlil novinárom, že je v súčasnosti príliš zaneprázdnený vedením volebnej kampane. "" povedal Trump v spojitosti prípravou summitu.Termín a miesto schôdzky ešte neoznámili, ale očakáva sa, že sa uskutoční do konca roka. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas uplynulého víkendu rokoval o prípravách summitu v Pchjongjangu so samotným Kim Čong-unom.Prvý summit Trump-Kim sa konal v júni v Singapure. Podarilo sa na ňom dohodnúť všeobecne formulovaný prísľub denuklearizácie Kórejského polostrova, celý proces sa však však neskôr zasekol na otázke, ako tento ambiciózny cieľ reálne dosiahnuť.Voľby do amerického Kongresu prebehnú 6. novembra, približne v polovici prezidentského mandátu Donalda Trumpa. Americkí voliči si v nich zvolia novú Snemovňu reprezentantov a tretinu nových senátorov. Trumpovi republikáni budú vo voľbách bojovať o udržanie väčšiny v oboch komorách Kongresu.