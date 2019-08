Trump: Fed drží ekonomiku v putách

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump nepoľavuje vo svojich útokoch voči americkej centrálnej banke a najnovšie priamo navrhol, v akej miere má Federálny rezervný systém (Fed) znížiť úrokové sadzby. Podľa Trumpa by ich banka mala skresať rovno o celý percentuálny bod.Trump v Bielom dome novinárom povedal, že. Silný dolár poškodzuje amerických výrobcov a Fed by mal úrokové sadzby opäť znížiť, napriek tomu, že tak urobil na ostatnom zasadnutí koncom júla. Zníženie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov do pásma 2,00 % - 2,25 % predstavuje prvú redukciu sadzieb od roku 2008.Trumpovo navrhované zníženie úrokových sadzieb o celý percentuálny bod by bolo omnoho výraznejšie skresanie sadzieb, než očakávajú investori, ktorí vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu USA s Čínou očakávajú do konca roka tri redukcie. V prípade, že by sa tak stalo, všetky tri redukcie by spolu znamenali zníženie sadzieb v porovnaní so súčasným stavom o 0,75 percentuálneho bodu.Trump nespresnil, ako si predstavuje postup Fedu pri takom drastickom znížení úrokových sadzieb. Redukcia o percentuálny bod naraz by bola dramatická, takéto kroky sa robia zvyčajne v mimoriadne vážnej ekonomickej situácii. Fed, naopak, v prípade ďalších redukcií plánuje opatrné kroky, očakáva sa, že sadzby bude upravovať o 0,25 percentuálneho bodu.