Trump hovoril s bezpečnostnými činiteľmi o mierovej dohode s Talibanom

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

"Práve sme ukončili veľmi dobré stretnutie o Afganistane. Mnohí z opačnej strany tejto 19-ročnej vojny i my chceme dosiahnuť dohodu - ak to bude možné!"

Washington 17. augusta (TASR) - Biely dom ohlásil v piatok pokrok pri prípravách na mierovú dohodu s militantným hnutím Taliban v Afganistane. Podľa jeho vyhlásenia prebehli rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho poprednými poradcami o tejto veci "veľmi dobre", informovala v sobotu agentúra AFP.Trump sa vo svojom golfovom klube v Bedminsteri v štáte New Jersey stretol s poradcami pre otázky národnej bezpečnosti vrátane ministra obrany Marka Espera, ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a predsedu Zboru náčelníkov ozbrojených síl USA Joseph Dunford.Prítomný bol aj poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton a osobitný vyslanec USA pre rozhovory s Talibanom Zalmay Khalilzad, vyplýva z oznámenia Bieleho domu.uviedol hovorca Bieleho domu Hogan Gidley.Trump na Twitteri dodal:Očakávania v súvislosti s takouto dohodou rastú, píše AFP. Spojené štáty by v rámci nej začali sťahovať z Afganistanu tisíce svojich vojakov po takmer dvoch desaťročiach vojny. Taliban by výmenou poskytol rôzne bezpečnostné záruky vrátane toho, že neposkytne v stredoázijskej krajine znova útočisko džihádistom.Washington sa usiluje ukončiť svoje vojenské pôsobenie v Afganistane, kde už vynaložil viac než bilión dolárov. Trump od nástupu do úradu prezidenta opakovane povedal, že chce stiahnuť amerických vojakov z tejto krajiny.Samotná dohoda USA a Talibanu by neukončila afganskú vojnu, keďže vzbúrenci by sa ešte museli dohodnúť so Spojenými štátmi podporovanou vládou v Kábule, s ktorou dlhodobo odmietajú rokovať.